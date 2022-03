Luxemburg – Die meisten Verstorbenen waren ohne vollständigen Impfschutz

Am Mittwoch hat die Zahl der Corona-Todesfälle im Großherzogtum die traurige 1000-Marke überschritten. Allerdings war das Gesundheitsministerium am Donnerstag auf L'essentiel-Anfrage nicht in der Lage anzugeben, wieviele der Patienten an oder mit dem Coronavirus gestorben sind. «Im Rahmen des Monitorings werden keine Daten über die Haupt-Todesursachen erhoben», erklärt das Ministerium, «diese Art von Daten werden aus den Todesursachen-Bescheinigungen gesammelt, die für 2020 noch analysiert werden und für 2021/2022 noch nicht validiert sind».