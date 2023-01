Stuttgart : Die meistgesuchte Frau Deutschlands wurde gefasst

Die Verdächtige konnte am Montagabend gegen 19.45 Uhr am Stuttgarter Flughafen festgenommen werden.

Ermittelnde nahmen die 42-Jährige am Montagabend gegen 19.45 Uhr am Stuttgarter Flughafen fest, wie das Polizeipräsidium in der baden-württembergischen Landeshauptstadt am Dienstag mitteilte. Davor hatte die Tatverdächtige über ihren Rechtsanwalt angekündigt, sich stellen zu wollen.