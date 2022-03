Eagles of Death Metal : «Die Menschen hatten unglaubliche Angst»

Die Eagles of Death Metal mussten miterleben, wie Dutzende Fans und Freunde im Bataclan in Paris umgebracht wurden. Erstmals sprechen sie über den Horror.

Sprechen über die schlimmsten Momente ihres Lebens: Josh Homme (links) und Jesse Hughes von den Eagles of Death Metal.

Es war der blutigste und opferreichste Anschlag der Attentate in Paris am Freitag, 13. November: die Schießerei im Club Bataclan während des Konzerts der Eagles of Death Metal. Die beiden Bandleader Jesse Hughes und Josh Homme, der selbst nicht bei dem Konzert dabei war, haben mit dem «Vice Mag» über die nackte Angst gesprochen.