Premierminister Xavier Bettel : «Die Menschen im Iran werden umgebracht, das sind keine Unfälle»

Premierminister Xavier Bettel hat die iranischen Sicherheitskräfte für ihr tödliches Vorgehen gegen Protestierende verurteilt. «Das ist nicht ein Unfall oder so was. Die Leute werden umgebracht von einer Moralpolizei», sagte Bettel am Freitag am Rande eines EU-Gipfels in Brüssel. Der Iran habe eine Sittenpolizei, die den Frauen sage, was gut für sie sei. «Es ist beschämend», so der Luxemburger. Weiter sagte Bettel, man könne vor dem Hintergrund der Geschehnisse im Iran nicht einfach die Augen schließen.