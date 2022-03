ONA Luxemburg - «Die Menschen in Würde aufzunehmen, das ist unser Auftrag»

In dem Zentrum in Contern sollen 1000 Flüchtlinge aufgenommen werden können. Vincent Lescaut

Am Eingang des riesigen Hangars stellt ein Arbeiter mit der Kelle eine Zugangsrampe fertig. Überall wird fleißig gearbeitet, es muss schnell gehen. Gerade wurden Waschmaschinen geliefert, die Heizung wird installiert und die Ausgänge werden vorbereitet. Um dem fensterlosen Lager mit 3000 Quadratmetern pro Ebene etwas Leben einzuhauchen, wurden die Wände im zukünftigen Küchenbereich gelb gestrichen. Die Sanitäranlagen sind im Untergeschoss untergebracht.

Im Herzen der ehemaligen Lagerhalle, die in einem Industriegebiet am Ortseingang von Contern liegt, wurden bereits über 500 Betten aufgestellt. Sie sind in Räumen gruppiert, die durch mit Stoff überzogene Zäune voneinander getrennt sind. «Die Idee ist, den Platz so gut wie möglich auszunutzen. Wir streben 1000 an, aber erst in den kommenden Monaten. Wir müssen unter Sicherheitsaspekten sehen, welche Kapazität möglich ist», sagt Yves Piron, Direktor des Nationalen Aufnahmeamts (ONA). In der ersten Phase sollen im Laufe der nächsten Woche etwa 300 Personen aufgenommen werden. «Der Standort wird eine Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete, die in der Nacht mit dem Bus ankommen und nach ihrer Ankunft einige Nächte bleiben, bevor sie in kleinere Einrichtungen im ganzen Land umgesiedelt werden», erklärt er.

Die Zukunft bleibt ungewiss

Diese Entscheidung der Regierung stellt die Gemeinde Contern vor eine große Herausforderung. «Wir müssen für Unterkunft, Sanitäranlagen, Duschen und eine Waschküche sorgen», so der ONA-Direktor, «eine große Küche wird eingerichtet». Alles muss innerhalb von zehn Tagen stehen. «Und in der Zwischenzeit werden weitere Unterkünfte eröffnet, wie die Halle 7 in der Luxexpo am Freitagabend. Dort wurden in den letzten 48 Stunden 600 Betten aufgestellt». So große Unterkünfte habe man vor allem deshalb geplant, weil die Zukunft ungewiss sei.

«Unsere erste Pflicht ist es, die Menschen sicher aufzunehmen, Zugang zu medizinischer Versorgung zu gewähren. Die Menschen fliehen vor dem Krieg. Wir versuchen, die ersten Wochen zu bewältigen und dass sie sich an einem sicheren Ort niederlassen können», erklärt Yves Piron. Neben den Stellen, die für die ukrainischen Geflüchteten geschaffen werden, verwaltet das ONA bereits 4000 Betten, die von etwa 3500 Personen belegt sind, die internationalen Schutz beantragt haben.