Bettel in der Ukraine : «Die Menschen sagten mir, dass ihnen nichts geblieben ist»

KIEW – Premierminister Xavier Bettel ist am Dienstag in die Ukraine gereist. Nach Terminen in kriegsgebeutelten Orten wie Borodjanka, Butscha und Irpin hat er im L'essentiel-Interview von der Verwüstung und dem Leid der Menschen vor Ort berichtet.