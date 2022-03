Phishing & Co. : Die miesen Maschen der Handy-Betrüger

Betrüger und Hacker lassen sich immer neue Tricks einfallen, um Handynutzer übers Ohr zu hauen. Dies sind einige der größten Bedrohungen.

Die zunehmende Verbreitung von mobilen Geräten wie Handys hat nicht nur positive Folgen. Mit der Anzahl steigen auch die Betrugsversuche und Hackerangriffe. Täter können mit relativ wenig Aufwand eine Vielzahl von potenziellen Opfern erreichen. Aktuell versuchen Kriminelle über kopierte Instagram-Profile an Handynummern zu kommen und andere User abzuzocken. Diese fünf Maschen gehören zu den beliebtesten:

Spam

Eine spezielle Form von Spam ist die so genannte Sextortion. Der Begriff setzt sich aus Sex und Extortion (englisch für Erpressung) zusammen. Hier wird eine Person mit Bild- oder Videomaterial erpresst, das sie bei anrüchigen Handlungen zeigt. Dafür wird das Opfer ausgetrickst, um Aufnahmen zu erstellen. Es gibt aber auch die Spam-Variante, wo Kriminelle auf gut Glück leere Drohungen verschicken, in der Hoffnung, dass das Gegenüber bezahlt.

Es gibt verschiedene mögliche Maßnahmen gegen Spam. So sollte man keine kurze Mailadresse wählen, da Spammer mit speziellen Programmen gezielt danach suchen. Zudem sollte man beim Mail-Anbieter den Spam-Filter aktivieren, sofern dieser nicht schon automatisch läuft. Zudem sollte man bei der Herausgabe seiner Mailadresse im Internet vorsichtig sein. Auch empfiehlt es sich, die Webcam abzukleben, wenn man sie nicht braucht. Das macht auch Facebook-CEO Mark Zuckerberg so .

Phishing

Seien Sie misstrauisch, wenn in einer Mail oder am Telefon nach dem Passwort gefragt wird. Achten Sie in verdächtigen Mails auf den Absender, und klicken Sie niemals auf Links, die auf eine von Betrügern aufgesetzte Website verlinken. Als zusätzlichen Schutz sollten Sie für Konten eine sogenannte 2-Faktor-Authentifizierung einrichten. Dabei wird beispielsweise ein SMS mit einem Code auf das Handy verschickt, ohne den man keinen Zugriff auf den Service erhält.