Wohnen wie Barbie und Ken: Die Miete dieses Barbie-Hauses kostet 570 Dollar – pro Stunde

Es ist ein pinker, flauschiger Instagram-Traum: Das Barbie Beach House in Santa Monica, Kalifornien, hat alles, was sich Barbie-Fans nur wünschen können. Im detailgetreuen Nachbau des Strandhauses gibt es sechs Schlafzimmer, sechs Badezimmer, diverse weitere Räume und einen Pool im Garten.

Das Haus kann gemietet werden – allerdings nicht zum Wohnen: Es ist auf der Website Giggster ausgeschrieben, einem Vermittler für Film- und Foto-Locations. So kostet ein Aufenthalt in Barbies Beach House auch 570 Dollar die Stunde, bei einem Minimum von zehn Stunden, also 5700 Dollar (umgerechnet rund 5500 Euro).

Nicht alles ist pink im Barbie-Haus

Im Strandhaus ist nicht alles so pink, wie man vielleicht vermuten würde. So dominieren in der Küche Gelb und Hellblau, eines der Wohnzimmer hat einen psychedelischen Touch and Peace-Zeichen an den Wänden. Ein weiteres Zimmer hat einen grünen Teppich und eine Strandszene als Wandgemälde.