Raffaela Raab: «Die militante Veganerin» kämpft jetzt auf Onlyfans fürs Tierwohl

1 / 6 Die Social-Media-Welt kennt Raffaela Raab vor allem unter dem Namen «Die militante Veganerin». Instagram/diemilitanteveganerin Die 26-Jährige ist vor allem auf Tiktok mit ihren extremen Meinungen über Veganismus und Speziesismus bekannt geworden. Ihre Videos gehen regelmäßig viral. Instagram/diemilitanteveganerin Ihre Bekanntheit nutzt sie und hat mittlerweile auch zwei Songs veröffentlicht. Zudem war sie in der aktuellen Staffel von DSDS im Casting. Instagram/diemilitanteveganerin

Raffaela Raab, besser bekannt als «Die militante Veganerin», ist auf Social Media längst ein Star. Speziell auf Tiktok gehen die Videos der 26-Jährigen oftmals viral und erreichen mehrere Millionen Menschen. Ihr Username ist Programm: Die gebürtige Österreicherin vertritt ein puristisches Weltbild, in dem das Essen von Fleisch mit Mord oder Sklaverei gleichgesetzt wird. «Nicht vegan sein ist nicht okay» steht auf einem schwarzen T-Shirt, das sie in ihren Videos oft trägt, mit denen sie Menschen vom Veganismus überzeugen will. Doch in Zukunft will sie für das Tierwohl auf Kleider verzichten und auf Onlyfans durchstarten.

Gleich unter ihrem ersten Instagram-Posting diesbezüglich taggte sie Poptitan Dieter Bohlen und fragte ihn, ob er sie «nicht streicheln kommen» wolle. Damit spielte sie auch auf ihren Castingauftritt bei DSDS an, wo sie vom 69-Jährigen und der restlichen Jury für ihr Lied über Tierleid ein klares «Nein» bekommen hatte. Auf weiteren Posts ist Raab meist in Dessous und mit laszivem Blick zu sehen. Ihre Beweggründe für diesen Schritt erklärte sie jedoch nicht auf Instagram, sondern direkt auf der Plattform: «Durch euren Support ermöglicht ihr es mir, mich im Alltag noch flexibler und mit all meiner Kreativität für die Tiere einzusetzen. Mein Einsatz hier soll auch ein ganz klares Zeichen sein: Jeder Körper muss frei sein können! Wir dürfen selbst über uns bestimmen. Egal, ob Mensch oder Tier – (sexuelle) Freiheit für alle!»

Mit ihrem Vorhaben hagelt es Kritik für «Die militante Veganerin»

Für 20 US-Dollar pro Monat erhalten ihre zukünftigen Abonnentinnen und Abonnenten laut der deutschen Ausgabe von «Watson» Zugriff auf erotische Fotos und Selbstbefriedigungs-Clips mit Sextoys. Zudem garantiere «Die wilde Veganerin», wie sie sich auf der Plattform nennt, Antworten in privaten Chats mit exklusivem FSK-18-Material zu ihrem Disstrack «Free the Zitze!» gegen Sängerin Katja Krasavice (26). In Zukunft wolle sie auch männliche Geschlechtsteile in Ratings bewerten und diese veröffentlichen.

Der Schritt der Veganerin in die Erotik-Welt kommt bei vielen nicht gut an. So schrieb etwa ein Nutzer, dass ihm die Nacktheit für Aufmerksamkeit zu weit gehe: «Dass du jetzt auch noch deinen Körper für Likes hergibst, nur damit dir jemand Gehör schenkt, ist echt mega cringe, sorry. Ich sehe vieles, was du in Bezug auf die Tiere ansprichst, genauso oder ähnlich, aber das geht mir dann jetzt doch zu weit.» Eine weitere Stimme meint: «Ich hatte so viel Respekt vor dir und wie du dich für die Tiere positionierst. Bin Veggie und für Tierrechte, aber du hast meinen Respekt durch Onlyfans verloren! Ich bleibe Veggie, aber dir entfolg ich! Unmöglich!»

Einige wenige verteidigen die Tiktokerin und setzen sich ebenfalls für sexuelle Selbstbestimmung ein. Und auch die über 3,5 Tausend Likes, die Raab bisher allein auf ihrem Onlyfans-Account gesammelt hat, zeigen, dass nicht alle derartigen Inhalten abgeneigt sind. Entsprechend schreibt sie: «Ich hätte nicht gedacht, dass so viele hier reinkommen werden. Ich gebe mein Bestes, jedem zu antworten, aber es ist fast unmöglich für einen Menschen da hinterherzukommen, vor allem, wenn ich nebenbei noch Aktivismus mache. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich schätze euren Support so sehr.»