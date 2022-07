Wohnen in Luxemburg : Die Nachfrage nach Sozialwohnungen verzeichnet einen stetigen Anstieg

In Zeiten von Inflation und explodierenden Energiekosten, steigt auch «die Nachfrage nach erschwinglichen Mietwohnungen an». Und obwohl der nationale Wohnraumfonds «nicht in der Lage war, das genaue Volumen des Wachstums zu kalkulieren», geht der Fonds davon aus, dass mit seinen «98 neuen Wohneinheiten im Vorjahr auf dem Markt» ein Schritt in die richtige Richtung gemacht wurde.