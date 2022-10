Kino-Hammer : «Die nackte Kanone» feiert ihr Comeback

Der 70-Jährige war in zahlreichen Kino-Blockbustern zu sehen, darunter in «96 Hours»-Trilogie sowie in den Filmen wie «Run All Night», «Men in Black: International» und «Blacklight». Aktuell laufen die Verhandlungen. Zuletzt sagte Neeson in einem Interview, dass er keine Actionfilme mehr drehen wolle. Sein Vater, der früher den Protagonisten Frank Drebin spielte, starb 2010 an den Folgen einer Lungenentzündung.