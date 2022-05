Frühjahrsdürre: «Die nächsten Tage werden für die Pflanzen entscheidend sein»

Die Zahlen von MeteoLux belegen mit einer Summe von 59 Liter pro Quadratmeter den sehr trockenen März und April. Der Schnitt zwischen 1991 und 2020 liegt bei 106 l/qm. In den ersten zehn Tagen des Mais war es sogar fast komplett trocken, weniger als 0,2 l/qm wurden erfasst. Es sei zwar noch zu früh, um über mögliche Einschränkungen zu sprechen, doch die ‹Administration de la gestion de l’eau› rät zu einem «vernünftigen Umgang mit dieser kostbaren Ressource».

«Weizen wird als erstes verschwinden»

In Zukunft könnten auch Roggen und Soja, die weniger regenabhängig seien, ihren Platz auf den Feldern finden. «Die Landwirtschaft in Luxemburg befindet sich im Umbruch», so Welter, «das Problem muss von den Forschern und den Akteuren der Branche aufgegriffen werden.»