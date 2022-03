Neuer Bericht : Die Natur Luxemburgs ist in einem alarmierenden Zustand

LUXEMBURG – Das Observatoire de l'environnement naturel beklagt, dass sich die Verfassung der Lebensräume und Arten seit 2013 weiter verschlechtert habe.

In seinem Tätigkeitsbericht für den Zeitraum von 2017 bis 2021, der am Dienstag vorgestellt wurde, stellte das Observatoire de l'environnement naturel fest, dass sich die Situation der Lebensräume und Arten im Großherzogtum seit 2013 weiter verschlechtert habe. Zwei Drittel der natürlichen Lebensräume befänden sich mittlerweile in einem ungünstigen oder schlechten Zustand. Feuchtgebiete und Wiesen würden immer seltener. Bei den Tierarten seien 80 Prozent in einem schlechten Erhaltungszustand. Wie bei der Feldlerche seien die Bestände einiger Arten in «erschreckendem» Ausmaß zurückgegangen, wie Nora Elvinger sagt – teilweise um mehr als 90 Prozent. Das Braunkehlchen sei laut der Erhebung für die Jahre 2013 bis 2018 sogar ganz verschwunden. Die Maßnahmen zum Schutz des Steinkauzes seien hingegen von Erfolg gekrönt.