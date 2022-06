Karl Lauterbach: «Die neue Welle ist bereits da»

«Weil die aktuelle Virusvariante sehr leicht übertragbar ist und weil fast alle Vorsichtsmaßnahmen ausgelaufen sind, verpufft in diesem Jahr der Sommereffekt in der Pandemie», sagte Lauterbach. «Älteren und Vorerkrankten empfehle ich daher dringend, sich nochmal impfen zu lassen. Das verhindert nicht unbedingt eine Infektion , aber es verhindert schwere Krankheitsverläufe», sagte der Minister.

«Man könne die Welle aber nicht wegimpfen», sagte Lauterbach zu RTL/ntv. «Dafür sind die Impfstoffe nicht stark genug.» Er halte eine «vierstellige Inzidenz-Zahl für möglich». Es handele sich zwar nicht um eine Sommerwelle, die «uns den Urlaub verderben muss oder sollte». Allerdings werde dieser Sommer nicht so entspannt, wie der vergangene. Lauterbach empfahl das Tragen von Masken in Innenräumen und eine vierte Impfung für Risikogruppen.

92.000 Fälle innerhalb 24 Stunden

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner stieg am Mittwoch auf 472,4. Das RKI bezifferte am Morgen die Zahl der neuen Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden auf 92.344. Es gab 112 neue Todesfälle. Einen Anstieg gab es auch wieder bei der Zahl der Behandlungen von Corona-Infizierten in Krankenhäusern sowie auf Intensivstationen, wenn auch noch auf deutlich niedrigerem Niveau als in den ersten Monaten des Jahres.