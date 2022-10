Skurriles Accessoire: Die neueste It-Bag ist eine Taube

Sarah Jessica Parker trägt am Set von «And Just Like That» bereits die Pigeon Clutch von JW Anderson. GC Images

In Städten sind Tauben nicht immer gerne gesehen. In der Mode hingegen reißen sich gerade alle darum. Das britische Label JW Anderson präsentiert für Herbst und Winter 2022 mit der Pigeon Clutch, also Tauben-Clutch, eine Handtasche, die einer echten Taube zum Verwechseln ähnlich sieht.

Die tierische Mini-Bag besteht aus Kunstharz und kostet umgerechnet ca. 890 Franken. Auf der Website von JW Anderson ist sie bereits ausverkauft.

Pigeon Clutch – bei Stars beliebt, auf Tiktok ein Hit

Für sein Outfit an der London Fashion Week wählt Sänger Sam Smith die Pigeon Clutch als Hingucker. Wie Sam Smith in der Instagram-Caption als Hashtag schreibt, hat seine Tauben-Handtasche auch bereits einen Namen: Martin.

Wie genau die Taube von Sarah Jessica Parker heißt, ist (noch) nicht bekannt. Die Schauspielerin wurde in ihrer Rolle als Carrie Bradshaw am Set der zweiten Staffel «And Just Like That» mit der Pigeon Clutch gesichtet.

Zu den Dreharbeiten von «And Just Like That» trägt Sarah Jessica Parker bereits die Pigeon Clutch, die sie mit einem grauen Overall kombiniert. GC Images

Bei Designer JW Anderson selbst wird die Clutch, ähnlich wie bei Sarah Jessica Parker, ebenfalls zu einem Overall kombiniert. Allerdings ist Andersons Overall um einiges enger und kommt silbern und futuristisch daher.

Die Tasche findet nicht nur bei Stars Anklang: Auf Tiktok finden sich zur Tauben-Tasche zahlreiche Videos, einige davon mit Millionen von Aufrufen. In einem zeigt sich Tiktokerin deathlessaphrodite mit der Überschrift: «Ich wette, sie will die allerneuste Chanel-Tasche …» Was die Tiktokerin aber wirklich will, ist die Pigeon Clutch.

Lisa Marquez hat sich die Pigeon Clutch bereits unter den Nagel gerissen. Die Mode-Tiktokerin kombiniert die Tasche zu einem bunten Mini-Strickkleid und Turnschuhen mit weißen Socken.

Welches Tier würdest du gerne als Handtasche tragen? Ein Pferd. Einen Dinosaurier! Einen Nacktmull. Einen Hund oder eine Katze. Ich bleibe bei der normalen Handtasche. Etwas anderes.

Nur mit Warteliste erhältlich

Entgegen aller Abneigung, die manche Menschen Tauben gegenüber empfinden, ist die Pigeon Clutch ein Hit. Und das trotz saftigem Preisschild und spärlichem Platz in der Tasche, wie dieses Instagram-Video zeigt.