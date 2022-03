Späh-Affäre : Die NSA bespitzelt sogar den Papst

Den US-Spionen ist offenbar nichts heilig: In ihrem Abhörwahn machten sie nicht vor dem Vatikan halt. Der heutige Papst Franziskus I. war seit 2005 im Visier der NSA.

Diese Abhöraktion betrifft unter anderem den damaligen Papst Benedikt XVI., der bis zum 28. Februar 2013 im Amt war. Allerdings soll auch das Gästehaus Domus Internationalis Paolo VI in Rom verwanzt worden sein, in dem Jorge Bergoglio vor seiner Wahl zum Papst am 13. März logierte. Der heutige Papst Franziskus soll sogar seit dem Jahr 2005 im Visier des US-Geheimdienstes sein.

In Italien kommt diese Nachricht gar nicht gut an. Nur gerade zwei Tage zuvor wurde bekannt, dass die NSA in derselben Zeitperiode auch in Italien 43 Millionen Telefongespräche belauscht hat. Ministerpräsident Enrico Letta hat laut der «Welt» für Donnerstag den Sicherheitsausschuss einberufen.