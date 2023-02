Alexandra Oxacelay: «Die Obdachlosen zu zählen ist gut – und dann?»

Das Familienministerium hat die Zahl der Obdachlosen in der Stadt Luxemburg ermittelt. afp

Vergangenen Oktober ist zum ersten Mal gezählt worden, wie viele Obdachlose in Luxemburg leben. Die Ergebnisse werden am heutigen Dienstag vorgestellt. Bei der Zählung mitgemacht hat unter anderem die gemeinnützige Organisation «Stëmm vun der Strooss». Da Vergleichszahlen fehlten, könne man aus dem Ergebnis keinen Trend ableiten, erklärt Alexandra Oxacelay, Direktorin der «Stëmm» vorab. Dennoch ist sie sich sicher: «Die Zahl der Obdachlosen steigt, das ist sichtbar. Man sieht jeden Tag neue.»

Die Zahl der Obdachlosen zu erfassen, sei «eine sehr gute Idee», sagt sie, «aber ich frage mich, was wir mit den Zahlen machen werden? Wird es nur eine Statistik oder wird man mehr Sozialwohnungen schaffen, mehr Einrichtungen, in denen diese Menschen arbeiten können, mehr Betreuungszentren? Wird man die ‹Wanteraktioun› das ganze Jahr über öffnen?», fragt Oxacelay.

Die Zählung sei am 26. Oktober gegen 17 Uhr gestartet, doch: «Erst ab 22 Uhr konnten wir wirklich die Leute zählen, die an dem Abend auf der Straße geschlafen haben und nicht mehr in die Notunterkünfte gegangen sind», erklärt sie. Zudem sei die Zählung nur eine Momentaufnahme – von Menschen, die Hilfe bräuchten, ungeachtet des Alters oder der Herkunft, sagt Alexandra Oxacelay.

Neue Besucher durch Corona und Kriege

Die ASBL serviert in Luxemburg im Schnitt 300 Mahlzeiten pro Tag, in Esch 150. «Das ist mehr als früher», meint die Direktorin. «Die Armut nimmt zu. In den 24 Jahren, die es uns gibt, gab es kein einziges Jahr, in dem ich gesagt habe, dass sie zurückgeht. Aber dass sie so schnell steigt...» Viele neue Besucher seien hinzugekommen. Die Gründe? «Es ist alles zusammen, es sind die Auswirkungen von Corona, des Krieges in der Ukraine und anderswo.»

Die persönlichen Umstände der Besucher seien völlig unterschiedlich, berichtet die «Stëmm»-Direktorin: Manche kämen auch mit dem Auto zum Essen, manche bräuchten Kleidung, für die ihnen die Mittel fehlten, beispielsweise für ein Vorstellungsgespräch. «Ich möchte meinen Job behalten», «Ich möchte, dass mein befristeter Vertrag in einen unbefristeten umgewandelt wird, deshalb muss ich mich gut präsentieren», gehörten zu den Begründungen für neue Kleidung und um zu duschen. Auch die Energiekrise mache sich bemerkbar. «Es gibt Leute, die keine Heizung zu Hause haben, die sich mit einem Kamin wärmen.» Weil das Holz zu teuer sei, bliebe auch dieser oftmals aus.

«Wir sind zu einer Industrie geworden.» Alexandra Oxacelay

Wegen der vielen neuen Besucher beobachtet Alexandra Oxacelay ein anderes Phänomen: Obdachlose, die die «Stëmm» meiden. «Früher, als wir noch kleiner waren, kamen noch die Leute, die wirklich auf der Straße lebten. Jetzt kommen sie nicht mehr.» Menschen, die es gewohnt seien, allein zu sein, mögen keine Orte, an denen viele Menschen sind, erklärt sie. «Sie fühlen sich nicht wohl, mögen den Lärm nicht und meiden Orte, die nach Industrie aussehen. Und wir sind zu einer Industrie geworden.»

Übrig bleibt für Oxacelay besonders eines: «Es muss mehr getan werden», sagt sie, denn von allem gebe es zu wenig. «Nicht genug Arbeitsplätze für benachteiligte Menschen, Werkstätten zur beruflichen Wiedereingliederung. Orte, an denen die Menschen schlafen können. Wir bräuchten geeignete Einrichtungen für Jugendliche, ältere Menschen, psychisch Kranke. Wir stecken sie alle an einen Ort», beklagt sie. «Ich weiß, dass wir nicht das gesamte Elend der Welt beseitigen können, aber mit all dem Geld, das wir in Luxemburg haben, könnten wir trotzdem mehr tun. Zum Glück haben wir auch Freiwillige und Spender, die es uns ermöglichen, neue Projekte auf die Beine zu stellen, denn der Staat kann auch nicht alles machen.»