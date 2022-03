Geiseldrama in Nairobi : «Die Operation ist in ihrer letzten Phase»

Ein Regierungssprecher bestätigt, dass das Geiseldrama kurz vor einem Ende steht. In den nächsten Stunden soll der Präsident über die Opferzahlen informieren.

Während der ganzen Nacht wurde in Nairobi gekämpft. Die Situation scheint aber noch nicht unter Kontrolle. Es gebe noch Gefechte mit «ein oder zwei» islamistischen Kämpfern, sagen Sicherheitskräfte vor Ort. Die Angreifer hielten sich in einem oberen Stockwerk des weitläufigen Gebäudekomplexes in Kenias Hauptstadt auf. Nach Angaben von Augenzeugen waren bei Sonnenaufgang immer wieder Schüsse und Explosionen zu hören.

Wenige Stunden zuvor hatte das kenianische Innenministerium erklärt, das Einkaufszentrum sei unter Kontrolle gebracht worden. «Wir glauben, dass alle Geiseln freigekommen sind», hieß es. Die Sicherheitskräfte vor Ort gaben an, mehrere Geiseln seien gerettet und in ein Militärkrankenhaus gebracht worden.

Die Lage in dem von Islamisten besetzten Einkaufszentrum Westgate in Nairobi hat sich am Montag dramatisch zugespitzt. Am Mittag stieg plötzlich dichter schwarzer Rauch aus dem Gebäude auf. Kurz zuvor hatten Ohrenzeugen mehrere laute Explosionen gehört. Nach Angaben des Innenministeriums hatten die Angreifer das Feuer selbst ausgelöst, um die Einsatzkräfte zu verwirren. «Sie wollten versuchen zu fliehen», sagte Militärchef Julius Karange. «Aber es gibt für sie kein Entkommen.»