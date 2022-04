Rücktritt Dieschbourgs: Die Opposition tobt, die Regierung hält sich zurück

Die Politiker ließen sich nicht lange bitten, um auf den Rücktritt von Carole Dieschbourg (Déi Gréng) zu reagieren, vor allem in den Reihen der Opposition. «Ich habe den Eindruck, dass sie ihre Verantwortung erst dann übernimmt, wenn die Polizei schon vor der Tür steht», ließ Sven Clement (Piraten) verlauten. Seiner Meinung nach ist das von der nunmehr Ex-Ministerin angeführte Argument der Transparenz «ein Trugschluss, denn in Wirklichkeit versucht sie, der öffentlichen Anklage im Parlament zu entgehen». Er erinnert an «die zahlreichen Affären, in die die Ministerin verwickelt ist».