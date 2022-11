Luxemburg: «Die pädiatrischen Abteilungen des Landes sind überlastet»

«Die Situation ist alarmierend. Die pädiatrischen Abteilungen des Landes sind überlastet. Wir richten einen Appell an die Bevölkerung, um zu versuchen, die pädiatrischen Notaufnahmen zu entlasten. Halten Sie sich an die Abstandsregeln, tragen Sie eine Maske, meiden Sie Familienfeiern, reduzieren Sie Besuche, vermeiden Sie es, Ihre kranken Kinder zu küssen...», erklärt der Kinderarzt Dr. Serge Allard und erinnert gleichzeitig daran, dass die große Mehrheit der Kinder innerhalb weniger Tage wieder gesund wird. Derzeit sind 37 der 58 Kinder, die in der Kannerklinik stationär behandelt werden, wegen einer Bronchiolitis im Krankenhaus. Die Ärzte hoffen, dass sich die Situation in den nächsten Wochen wieder entspannen könnte.