Xavier Bettel : «Die Pandemie für beendet zu erklären, wäre unangebracht»

Noch immer Vorsicht geboten

Der Generaldirektor der WHO hatte am 22. September erklärt, dass das Ende der Covid-19-Pandemie zwar in Sicht, aber noch weit entfernt sei. «Wir haben zweieinhalb Jahre in einem langen, dunklen Tunnel verbracht, und wir fangen gerade erst an, das Licht am Ende dieses Tunnels zu sehen», sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Es bestehen vielen Hindernissen, die uns zum Stolpern bringen könnten, wenn wir nicht aufpassen».