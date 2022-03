Kontroverses Wahlplakat : «Die Partei» provoziert mit totem Flüchtlingskind

In Deutschland parodiert die Satirepartei «Die Partei» ein CDU-Wahlplakat – mit dem Bild eines toten Flüchtlingskinds. Die CDU spricht von einer «widerwärtigen Geschmacklosigkeit».

Die deutsche Satirepartei «Die Partei» provoziert gerne. Nun hat sie mit einem Wahlplakat für Aufregung und Empörung in Deutschland gesorgt. In Anlehnung an Layout und Slogan der aktuellen CDU Kampagne «Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben» steht auf dem Plakat «Für einen Strand, an dem wir gut und gerne liegen». Dazu ein Bild des toten Flüchtlingsjungen Aylan Kurdi am Strand von Bodrum (Türkei). Das Foto war im September 2015 als Symbol des Leids der Flüchtlinge um die Welt gegangen.