Luxemburg: Die Parteien legen vor den Wahlen Regeln fest

«Es kommt nicht alle Tage vor, dass wir es schaffen, neun Parteien auf einen Nenner zu bringen», freute sich der Abgeordnete Dan Biancalana (LSAP). Er stellte am Montag ein Abkommen für die Kommunal- und Parlamentswahlen am 1. Juni und 8. Oktober vor, das die Parteien CSV, DP, LSAP, Déi Gréng, ADR, Piraten, Déi Lénk, Fokus und Volt unterzeichnet haben. «Während dieser Kampagnen muss Respekt herrschen», fasste der Initiator des Abkommens zusammen.

Für die Kommunalwahlen wurde eine offizielle Wahlkampfdauer von vier Wochen und für die Parlamentswahlen von fünf Wochen festgelegt. Die Parteien dürfen nur in diesem Zeitraum Plakate aufhängen, in den Medien, in sozialen Netzwerken oder auch im Kino werben. Für jede Wahl sind die Ausgaben für Werbung auf 100.000 Euro begrenzt. «Wir hätten uns etwas weniger gewünscht, aber es ist gut, dass die größten Parteien nicht unbegrenzt Geld ausgeben können», reagierte Gary Diderich (Déi Lénk).

Umweltpolitische Komponente

«In der luxemburgischen Politik halten sich die Ausrutscher ziemlich in Grenzen», stellte Carole Hartmann (DP) fest. «Wenn es gelingt, sie durch Vereinbarungen zu begrenzen, auch wenn dies nicht per Gesetz geschieht, ist das von Vorteil.» Fred Keup (ADR) wollte ein anderes Problem lösen: «Manchmal missbrauchen Minister oder Bürgermeister ihre Position, um Propaganda zu machen, zum Beispiel in den Broschüren der Gemeinden.» Die Amtsinhaber verpflichteten sich, in ihren Mitteilungen nur die notwendigen Informationen zu geben.