Ostermontag : Die Péckvillercher kehren auf den Luxemburger Fëschmaart zurück

LUXEMBURG-STADT – Die Emaischen ist wieder da: Nachdem der Markt 2020 und 2021 abgesagt worden ist, findet die Tradition in den historischen Gassen der Hauptstadt wieder statt.

