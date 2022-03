Ostertradition : Die Péckvillercher singen wieder

NOSPELT – Der traditionelle Ostermarkt Emaischen hat am Montag viele Besucher nach Nospelt gelockt.

Bei sonnigem Wetter dürfte der traditionelle Ostermarkt Emaischen am Montag wieder viele Besucher in die Straßen von Nospelt locken. «Wir erwarten 10'000 Besucher, wenn das Wetter so schön bleibt», erklärte Raoul Schmit vom Veranstalterteam.