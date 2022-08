Sternschnuppen-Spektakel: Die Perseiden rauschen über Luxemburg!

Wie jedes Jahr im August sind seit der ersten Monatshälfte wieder unzählige Sternschnuppen über dem Himmel Luxemburgs zu beobachten. Zumindest wenn das Wetter mitspielt, und das tut es aktuell Nacht für Nacht. Bis zu 100 Sternschnuppen können in der Stunde niederregnen. Grund sind die Perseiden, ein Meteorstrom, der seinen Ursprung im namensgebenden Sternbild des Perseus hat.

Wer also einen besonders dringenden Wunsch loswerden möchte, noch eine romantische Date-Idee sucht oder die verglühenden Feuerkugeln einfach schön findet, der sollte in der Nacht auf den morgigen Samstag seinen Klappstuhl aufstellen und Richtung Osten in den Nachthimmel schauen. Zwischen 12. und 13. August wird nämlich der Höhepunkt des Himmelsschauspiels erwartet.