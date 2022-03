Gadgets am Körper : Die Perücke vibriert, wenn eine E-Mail kommt

Der Trend zu anziehbaren Geräten wird trotz ausbleibendem Durchbruch der Smartwatch fortgesetzt. Nun sollen Schuhe, Kleider und sogar Kunsthaar mit Elektronik ausgestattet werden.

Tragbare Geräte wie etwa die Smartwatch gelten als der letzte Schrei. Bisher hielt sich die Begeisterung der Konsumenten allerdings in Grenzen und keine der sogenannt intelligenten Uhren konnte sich auf dem Markt durchsetzen. Laut dem Blog «AllThingsD» soll smarte Kleidung nun den Trend fortsetzen. Das US-amerikanische Unternehmen Athos stellt Bekleidungsstücke mit integrierter Elektronik her. Sensoren registrieren Muskelbewegungen von den Armen über den Rücken bis in die Beine. Ausserdem werden der Pulsschlag und die Atmung überwacht. Die Ergebnisse werden via Bluetooth an iPhones und iPads übermittelt. Für Android-Geräte sind derzeit noch keine Lösungen in Planung. Verkaufsstart soll im Sommer 2014 sein.