Luxemburg Konzert : Die Pixies rocken die Luxexpo

Die amerikanische Indie-Rock-Band war am Donnerstag wieder in Luxemburg. Sie präsentierte ihre neues Werk und lieferte eine großartige Show.

Die Pixies sind zurück, und sie wollen bleiben. Vor dreißig Jahren veröffentlichte die Bostoner Band mit dem Album «Doolittle» einen wahren Independent Rock Klassiker. Natürlich stand dieses zweite Werk am Donnerstagabend mit den Must-Titeln «Here Comes Your Man» oder «Monkey Gone to Heaven» ebenso im Rampenlicht, wie das neue Werk, dass den Abend dominierte.