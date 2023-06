Luxemburg: Die Planung rund um die «Fixerstuff» nimmt kein Ende

Zurzeit ist das Abrigado in Bonneweg untergebracht. Vincent Lescaut/L'essentiel

Mit dem Wohnungsbauprojekt «Housing First» in Esch/Alzette, möchte das Gesundheitsministerium das Abrigado und dessen Drogenkonsumraum, die «Fixerstuff», entlasten. «Ein Standort wurde gefunden. Wir befinden uns in der letzten Phase der Umsetzung», gibt das Ministerium an. Der Bürgermeister der Eisenmetropole, Georges Mischo, weiß davon scheinbar nichts. «Ach ja? Ich wusste nicht, dass ein Ort ausgewählt wurde. Man kann das Abrigado nicht einfach irgendwo hinstellen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt keine Genehmigung erteilt», erklärt er überrascht.

Die Einrichtung zur Unterstützung von Drogenabhängigen, die neben Injektions- und Inhalationsräumen auch ein Café, einen medizinischen Dienst, soziale Unterstützung und Notunterkünfte umfasst, muss regelmäßig mit Spannungen kämpfen. Bereits 2014 war das Vorhaben, das Abrigado umzusiedeln am Unternehmen Paul Wurth gescheitert. Dieses wollte die Räumlichkeiten nicht vor seinem Sitz haben und so verblieb das Abrigado weiterhin provisorisch in Bonneweg.

Dienste sollen dezentralisiert werden

Das Ministerium gibt an, dass die durchschnittliche tägliche Zahl der Klienten in den vergangenen sechs Jahren einen deutlichen Trend zur Verbesserung zeige: «Im Jahr 2017 lag die durchschnittliche tägliche Zahl der Klienten des Tagesangebots bei 207 und die Zahl der Konsumepisoden bei 204. Zurzeit liegen diese Zahlen bei 87 bzw. 150.»