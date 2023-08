«Die Pochers»: Amira schockiert – Oliver Pocher wollte mit Ehekrise Geld machen

Das Paar steckt seit längerem in einer Krise, wie es selbst zugibt.

Zurzeit gibt es in der Beziehung der Pochers diverse Schwierigkeiten, die bereits öffentlich von den beiden in ihrem Podcast besprochen worden sind. Dass der Komiker aus der Krise sogar Kapital schlagen wollte, geht für Amira Pocher (30) jedoch zu weit.

In einer Folge ihres Podcasts «Die Pochers» sagte sie an Oliver gerichtet: «Dann ist natürlich bei uns auch eine Anfrage reingeschlittert – als das mit der Ehekrise rauskam. Es wurde Geld geboten, dass wir in einem kleinen, achtminütigen Format sitzen und du sagst: ‹Ja klar, für das Geld können wir uns da reinsetzen.›»