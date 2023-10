«Die Pochers!»: Oliver Pocher ersetzt in Podcast Noch-Frau durch Ex-Frau

Oliver Pocher (45) muss seinen Podcast nicht allein weiterführen. Kürzlich hat der Comedian mitgeteilt, dass er den Podcast «Die Pochers!» nicht mehr mit seiner Noch-Ehefrau Amira (31) machen könne . In der nächsten Folge am Freitag wird Oliver nun zusammen mit seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (40) am Mikrofon zu hören sein. Der Name des Podcasts erhält außerdem neu den Zusatz «frisch recycelt».