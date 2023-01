Fahndung : Die Police Grand-Ducale sucht diesen Mann

Die Luxemburger Polizei hat ein Fahndungsfoto eines Mannes veröffentlicht, der am 20. Dezember 2022 einen Juwelierladen in der Rue Glesener in Luxemburg-Stadt mit einer Waffe überfallen haben soll. «Im Rahmen der Ermittlungen konnte nachstehendes Phantombild des mutmaßlichen Täters angefertigt werden», schreibt die Polizei am Mittwochnachmittag.