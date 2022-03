Radare in Luxemburg : Die Polizei avisiert am Dienstag drei Blitzer

LUXEMBURG – Zwei am Nachmittag und einer am Abend: Auch am Dienstag hat die großherzogliche Polizei drei Geschwindigkeitskontrollen angekündigt.

Controle Police Radar, Alzingen, Police Grand Ducale, Controle your speed, 16.04.2015 Editpress/Upload

Blitzer am Dienstag, 15. Februar 2022:

Am Nachmittag:

Küntzig, Rue de Fingig

Lenningen, Rue de Canach

Am Abend/In der Nacht:

Diekirch, Rue Merten

Angaben laut www.police.public.lu.

Anmerkung: Nicht alle Geschwindigkeitskontrollen der Polizei werden auch angekündigt.