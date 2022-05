Luxemburg: Die Polizei fahndet nach drei mutmaßlichen Einbrechern

Die Police Grand-Ducale fahndet aktuell nach drei mutmaßlichen Einbrechern auf der Flucht. Wie die Polizei am Montagvormittag mitteilt, wurde in der Rue de Luxembourg in Bridel am Morgen ein Einbruchversuch gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, flüchteten die mutmaßlichen Täter offenbar in Richtung Wald.