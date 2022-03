Hakenkreuze in Käerjeng - «Die Polizei lässt Gemeinden wie uns im Stich»

Auf dem «Op Acker»-Gelände der Schule der Gemeinde Käerjeng prangten am Mittwochmorgen diverse Graffiti. Verschiedene Symbole, eine Anspielung auf das Computerspiel Fortnite, aber Hakenkreuze. Den Bürgermeister der Gemeinde, Michel Wolter, bringt das in Rage. «Wir verurteilen das aufs Schärfste, aber es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert», sagt er.