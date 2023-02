Luxemburg : Die Polizei sucht nach zwei vermissten Minderjährigen

ETTELBRÜCK – Zwei Mädchen sind laut Polizei zuletzt am Donnerstagnachmittag gesehen worden. Die Beamten bitten um Hinweise.

Die Polizei sucht nach zwei vermissten Teenagerinnen. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilt, seien die beiden zuletzt am Nachmittag des Vortages in Ettelbrück gesehen worden. Möglicherweise hielten sie sich im Raum Ettelbrück oder weiter im Süden des Landes aus.