30.000 Pakete pro Tag: Die Post Luxemburg trotzt mit Teamwork dem Weihnachtsstress

Die Post ist im Weihnachtsstress. David Badois, Betriebsleiter des Sortierzentrums, erzählt vom Drunter und Drüber zwischen unzähligen Paletten, Kartons, Briefen und Paketen. «Wir tun alles, um jede Sendung noch rechtzeitig auf den Weg zu bringen.» Die einzelnen Abteilungen arbeiten deshalb in solchen Zeiten auch stärker zusammen. «Mitarbeiter, die eigentlich für den Briefverkehr zuständig sind, helfen momentan auch in der Paketabteilung aus und umgekehrt», so Badois. «Hier hilft jeder mit, auch die Angestellten aus dem Büro. Wir müssen alle an einem Strang ziehen, um die Kunden zufriedenzustellen.»

24 Stunden am Tag, sechs Tage die Woche arbeiten die Teams der Post Luxemburg im Sortierzentrum in Bettenburg auf Hochtouren. Tagsüber werden die Pakete abgefertigt und nachts wird alles für die Briefträger, Zusteller und das PackUp sortiert. Am Morgen sollen dann alle Pakete, die am Vortag eingetroffen sind, bereit sein für die Zustellung.