Bauprojekt : Die Post zeigt ihr zukünftiges Hauptquartier

LUXEMBURG – In drei Jahren beginnt für rund 1000 Mitarbeiter der Post eine neue Ära in einem beeindruckenden Neubau.

Tausend Mitarbeiter werden in dem Neubau unterkommen, siebenhundert von ihnen aus dem nahegelegenen Mercier-Gebäude in der Rue de Reims, welches der Post vorübergehend als Hauptsitz diente. Die anderen Mitarbeiter kommen aus verschiedenen älteren Gebäuden. Claude Strasser erklärt die Maßnahmen als «eine Immobilienstrategie, die wir seit fünf Jahren verfolgen und die damit begann, unsere Mitarbeiter am Bahnhof und an der Cloche d'Or zusammenzubringen».