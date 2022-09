Luxemburg : Steigende Preise machen auch vorm Internet nicht halt

LUXEMBURG – Während der Vertragslaufzeit haben einige Anbieter ihre Preise erhöht. Woran das liegt, ob das überhaupt geht und was Du als Nutzer tun kannst, verraten wir Dir.

Wer in Luxemburg kürzlich Post von seinem Internetanbieter bekommen hat, könnte überrascht gewesen sein. Mehrere Anbieter haben während laufender Verträge ihre Preise erhöht, wie das Luxemburgische Regulierungsinstitut bestätigt. Man habe «Preiserhöhungen bei mehreren Betreibern festgestellt», die von Schlichtungsanträgen der Verbraucher begleitet worden seien.

Schuld sind gestiegene Kosten

Der Provider «Luxemburg Online» bedauert die Preiserhöhung in seinem Schreiben zwar, «vor dem Hintergrund, dass die Kosten unserer Anbieter in den letzten Jahren stark gestiegen sind», sei sie jedoch notwendig. Höhere Energiepreise, gestiegene Lohnkosten, höhere Gebühren für die Bereitstellung der Glasfaserleitungen und für die Bereitstellung der an die Kunden vermieteten Geräte seien die Ursache.