Tripartite-Einigung : Regierung passt Steuertabelle an 2,5 Indexierungen an

LUXEMBURG – Am Freitag haben Regierung und Sozialpartner sich wegen der anhaltenden Inflation zur Tripartite getroffen. Nach rund acht Stunden stand ein Ergebnis fest.

Diesmal ging es deutlich schneller als bei den letzten beiden Malen – und das, obwohl ein Punkt ursprünglich gar nicht erst auf der Agenda der Tripartite am heutigen Freitag stand. Trotzdem haben die Regierung, das Patronat und die Gewerkschaften sich nach nur einem Termin einigen können und ihr weiteres Vorgehen im Rahmen der anhaltenden Inflation beschlossen.

Für Arbeitnehmer wohl am erfreulichsten: Die bisher kategorisch abgelehnte Anpassung der Steuertabelle. In ihrem ersten Vorschlag ging die Regierung zunächst mit der Anpassung an eine Indextranche ins Rennen, die Gewerkschaften hatten acht Anpassungen gefordert. Als Kompromiss wurde sich auf zweieinhalb Stufen ab dem 1. Januar 2024 geeinigt.