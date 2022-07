Luxemburg : Die «Pride Week» tauchte Esch in die Farben des Regenbogens

ESCH/ALZETTE – Die «Luxembourg Pride Week» hat am Wochenende tausende Menschen in die Eisenstadt gelockt – «ein voller Erfolg», auf dem sich aber nicht ausgeruht werden sollte.

Mit dem «Street Fest» fand die «Pride Week» am Wochenende ihren krönenden Abschluss in Esch/Alzette. Rund 3500 Menschen haben sich am Samstagnachmittag zum «Equality March» versammelt. Noch mehr Zuschauer kamen dann am Abend, als kein Geringerer als Boy George mit seiner Band Culture Club Hits wie «Karma Chameleon» oder «Do you really want to love me» zum Besten gab. «Es war eine rundum gelungene Veranstaltung. Wir wollen nicht, dass das eine einmalige Sache war und im kommen den Jahr noch einen drauf setzen», sagte Pim Knaff, Kulturdezernent der Stadt Esch.