Stock-Car in Luxemburg : Die pure Lust an der Zerstörung

BUSCHDORF - Crash, Crash, Crash: Die heimische Stockcar-Rennserie war am Sonntag wieder in Buschdorf zu Gast. Wir haben die besten Fotos der «Schrottparade».

Dick van de Biggelaar

Nördlich der Hauptstadt ist am Sonntag wieder ein eher ungewöhnliches Autorennen über die Bühne gegangen: Beim 5. Renntag der luxemburgischen Stockcars-Meisterschaft in Buschdorf standen im Gegensatz zur Formel 1 weniger die schönen Boliden oder die schnellste Rundenzeit im Blickpunkt. Beim «Rennen der Schrottautos» geht es hauptsächlich um eines: Die pure Lust an der Zerstörung.

Im Vergleich zu den Vorjahren haben die Veranstalter vom Powerbulls Racing Team Waldbillig den Rundkurs in Buschdorf leicht umstrukturiert. Der Unterhaltung tat dies jedoch keinen Abbruch: Für die Zuschauer an der Strecke gab es erneut viele spektakuläre Unfälle und beinharte Duelle zu sehen. Die hartgesottenen Crash-Piloten traten in vier Klassen gegeneinander an: In der Klasse 1 (bis 2800 ccm) konnten sich der bisherige Leader, der Motorsportclub The Dukes, durchsetzen. Zweiter wurde das Tornado Team Hamm, vor dem Stock-Cars-Club Kayl und Les Diables Rouges Dudelange.

«Lady Cup» als spezielles Highlight

In der Klasse zwei (bis 2000 ccm) sicherten sich das Auto-Cross -und Stock-Car-Team Olsen den Tagessieg, vor dem Motorsportclub Kayl und dem Moonshiners Tacing Team. In der Einsteigerklasse hat Peter Becker die wenigsten Dellen abbekommen. Im mit Spannung erwarteten «Lady Cup» holte sich Marilyn Graffé den Pokal. Martine Pater und Monique Scheffen-Kutzner landeten auf den Plätzen. Aufgrund der guten Resonanz beim Publikum soll der Damenbewerb auch beim nächsten Stockcar-Rennen in Buschdorf am 31. August ausgetragen werden.

Alle Ergebnisse der aktuellen Stock-Car-Saison in Luxemburg sind unter stock-cars.lu zu finden.