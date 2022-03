Leichte Symptome : Die Queen wurde positiv auf Corona getestet

Queen Elizabeth II. (95) hat sich mit dem Coronavirus angesteckt, wie der Buckingham Palace bestätigte.

Jetzt hat es auch die Queen erwischt: Die 95-Jährige wurde positiv auf Covid-19 getestet. Das bestätigte der Buckingham-Palast in einem offiziellen Statement, wie unter anderem «Sky News» berichtet. Aktuell habe sie «milde erkältungsähnliche Symptome», heißt es. Sie wolle in der kommenden Woche in Windsor weiter «leichte Aufgaben» ausführen. Royal-Fans machen sich dennoch große Sorgen um die Königin.