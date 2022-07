Politik in Luxemburg: «Die Regierung setzt nicht die richtigen Prioritäten»

LUXEMBURG – Am Dienstag haben die CSV-Abgeordneten ihre parlamentarische Bilanz gezogen. Diese enthielt mehrere Kritikpunkte an die Regierung.

Die CSV-Abgeordnete haben unter anderem der Regierung vorgeworfen, die Ideen ihrer Partei nicht in Betracht zu nehmen.

«Konkrete Lösungen vorschlagen»: Das wünscht sich die CSV, wie die Abgeordneten der Partei am Dienstag bei ihrer parlamentarischen Jahresbilanz wiederholt betont haben. Der Regierung wurde unter anderem vorgeworfen, «immer in einer 31-29-Denkweise - der Anzahl der Stimmen von Mehrheit und Opposition – zu sein, in der «aus Prinzip alles, was von der CSV kommt abgelehnt wird», behauptete Martin Hansen, Co-Vorsitzende der Fraktion. Als Beispiel nannte sie die Verlängerung des Nachlasses von 7,5 Cents für ein Liter Kraftstoff. «Als die CSV diesen Vorschlag vor zwei Wochen machte, wurde dieser abgelehnt. Doch als Finanzministerin Yuriko Backes ihn plötzlich am vergangenen Montag in ihrem Namen auf den Tisch brachte, stieß er auf eine Zustimmung», so Hansen.

Als weiterer Kritikpunkt wurde angeführt, dass die Regierung «nicht die richtigen Prioritäten» setze. Dabei bezog sich Hansen auf das Cannabisgesetz. «Das sind auch nicht die Prioritäten der Bevölkerung. Es gibt andere, wichtigere Probleme im Gesundheitsbereich, unter anderem die Wartezeiten in der Notaufnahme oder in der Kannerklinik», sagte sie. Im Rahmen der Unterstützung von Jugendlichen, die mit der Mehrsprachigkeit Schwierigkeiten haben, befürwortete Hansen eine «Reform des Sprachunterrichts in der Schule» und warf Bildungsminister Claude Meisch «seine Einzellösung» vor, «Europäischen Schulen zu gründen».

«Die Wahlen gewinnen»

«Arbeit muss korrekt bezahlt werden», meinte Gilles Roth, der andere Co-Vorsitzende der CSV-Partei im Anschluss an die Steuerdebatte, die in der vergangenen Woche stattfand. Er sprach sich weiterhin für die Indexierung des Steuertarifs an die Inflation aus. «Es würde zwar ein wenig kosten, aber es wäre eine Maßnahme der Gerechtigkeit und kein Geschenk», so Roth. Der Abgeordnete Léon Gloden stellte seinerseits klar, dass er sich in Sicherheitsfragen von Minister Henri Kox distanzieren möchte, da er seine Arbeit auf grüne Ideologie stütze. Dennoch bekam die Regierung von den CSV-Abgeordneten auch gute Noten – unter anderem im Bereich der Kriegsverwaltung in der Ukraine. «Wir haben unter anderem den Empfang der Flüchtlinge, die Waffenlieferung und die europäischen Sanktionen unterstützt», sagte der CSV-Vorsitzende Claude Wiseler.