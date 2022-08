Nach zwei Jahren Einschränkung: Die Reiselust hat Luxemburg wieder fest im Griff

Frankreich, Portugal, Italien…Die Einwohner Luxemburgs verschlägt es zum Urlauben oftmals in Länder Europas . Seit Ende der pandemiebedingten Reisebeschränkungen zieht es aber auch viele Menschen wieder in die Ferne. «Nach mehr als zwei Jahren Pandemie ist die Reiselust bei vielen wieder groß», lautet das Resümee der Marketingmanagerin bei Travel Group Luxembourg, Christine Corsi.

Nach wie vor wegen der Pandemie und hinzukommend wegen des Ukraine-Krieges entschieden sich manche dennoch komplett gegens Reisen. Wer aber weg will, schaut dieses Jahr trotz Krisen oftmals offenbar nicht so aufs Geld. «Diejenigen, die verreisen, sind nicht unbedingt auf der Suche nach dem günstigsten Preis», so Corsis Erfahrung.