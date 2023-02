Derinkuyu: Die riesige unterirdische Stadt hinter der Kellerwand gibt Rätsel auf

Während Jahrhunderten nutzten die Bewohnerinnen und Bewohner von Derinkuyu in der türkischen Landschaft Kappadokien uralte Brunnenschächte für ihr Trinkwasser. Da sie schon immer da waren, machte sich niemand Gedanken, wofür sie einst gegraben wurden. Licht ins Dunkel brachte erst ein Einwohner, der 1963 sein Haus renovierte und dafür eine Kellerwand niederriss. Dahinter entdeckte er einen weiteren Raum, von dem er nichts wusste. Neugierig geworden, grub er weiter und stieß auf einen schmalen Gang, der zu einem weit verzweigten Tunnelsystem führte.

Derinkuyu verfügt über ein ausgeklügeltes Belüftungssystem

Das Bauwerk hat alles, was es für eine funktionierende Stadt braucht. In den oberen Stockwerken sind die Wohn-und Schlafräume untergebracht, darunter gibt es Lagerräume für Lebensmittel, Stallungen für Nutztiere, Pressen für Wein und Olivenöl und mehrere Räume, die wohl als Kirchen genutzt wurden. Die größte ist die sogenannte Kleeblatt-Kirche im siebten Stockwerk, die 25 Meter lang und zehn Meter breit ist. Auch einen Speisesaal, eine Schule und ein Gefängnis haben die Archäologinnen und Archäologen entdeckt.

Forschende rätseln über Alter und Zweck der Untergrundstadt Derinkuyu

Unklar ist, wann die unterirdische Stadt angelegt wurde. Eine Theorie geht davon aus, dass bereits die Hethiter vor 4000 Jahren damit begonnen haben. Auch wurden in der Höhle Artefakte der Religion Zarathustras gefunden, die zwischen 1800 und 600 v. Chr. entstand. Das türkische Kulturministerium hält es für möglich, dass Phryger im achten Jahrhundert v. Chr. mit dem Bau der Höhle begannen. Andere Forschende gehen davon aus, dass frühe Christen die Stadt zum Schutz vor Verfolgungen zuerst durch die Römer und dann durch die Muslime angelegt haben. Darauf, dass es sich bei der Stadt um eine Art Fluchtburg gehandelt haben könnte, deuten tonnenschwere Verschlusssteine hin. Diese konnten bei Gefahr vor die Eingänge gerollt werden, sodass kein Eindringen mehr möglich war.

Viele Jahrhunderte war sie vergessen, bis 1963 ein Einwohner Derinkuyus eine Wand in seinem Keller niederriss und dahinter einen weiteren Raum entdeckte.

Unter Derinkuyu in der türkischen Provinz Nevsehir verbirgt sich eine riesige unterirdische Stadt.

Eher ins Reich der Fantasie gehört die vom Bestsellerautor Graham Hancock in der Netflix-Serie «Ancient Apocalypse» verbreitete These, wonach die Stadt von den Überlebenden einer verschollenen hochentwickelten eiszeitlichen Zivilisation erbaut worden sei. Sehr viel plausibler ist die Theorie, dass die unterirdische Stadt ganz einfach zum Schutz vor dem Klima Kappadokiens gebaut wurde. Denn die Sommer sind dort extrem heiß und trocken, während die Winter kalt und schneereich sind. Als gesichert gilt, dass erst die christlichen Bewohner in byzantinischer Zeit zwischen dem sechsten und dem zehnten Jahrhundert die Anlage vollständig ausbauten.