WM 2022 : Die «Roten Teufel» wollen sich gegen die «Canucks» beweisen

Trotz mäßiger Leistungen bei seinem Club Real Madrid startet Belgien mit Eden Hazard in die Fußball-WM in Katar. Der Kapitän spielt gegen Kanada in der Anfangsformation neben Kevin De Bruyne im offensiven Mittelfeld. Der Dortmunder Bundesliga-Profi Thomas Meunier sitzt im Ahmad bin Ali Stadion von Al-Rajjan zunächst auf der Bank, stattdessen beginnt Timothy Castagne als rechter Außenverteidiger.