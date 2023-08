Die Rückkehr der Arachnoiden: Deshalb solltest Du Spinnen niemals im Klo runterspülen

Die Angst vor Spinnen, auch Arachnophobie genannt, gehört zu den verbreitetsten Tierphobien. Emanuele Biggi / FLPA / picturedesk.com

Fragt man Luxemburger wovor sie wohl am meisten Angst haben, befinden sich Spinnen sehr häufig zumindest in der Top 10. Die kleinen, achtbeinigen Tierchen lassen vielen von uns die Haare zu Berge stehen, obwohl die meisten von ihnen völlig harmlos sind und vor allem die Wärme und den Schutz in unseren vier Wänden zu schätzen wissen. Mittlerweile dürfte auch jedem bekannt sein, dass man die nützlichen Insektenvertilger mit einem Karton und einem Glas einfach ins Freie setzen sollte. Doch die Nerven mancher besonders ängstlichen Menschen scheinen dafür nicht stark genug zu sein.

Wenn man sich vor den Krabbeltierchen extrem fürchtet, handelt mal gerne mal impulsiv und unüberlegt. Rationale Überlegungen müssen bei Spinnenbegegnungen häufig der Panik weichen. Daher landen die Achtbeiner gar nicht selten im Staubsauger oder in der Kloschüssel. Was allerdings die wenigsten wissen: Die kleinen Arachnoiden sind wesentlich robuster als sie aussehen und können oft im Staubsaugerbeutel und auch bis zu einer Stunde im Wasser überleben. Wer eins und eins zusammen zählen kann, weiß was das bedeuten kann. Sie kommen wieder!

Unabhängig vom Tierschutzgedanken, ist die «Vernichtung» der Spinnen im Abfluss also suboptimal. Besser also auf Lavendel zurückgreifen oder auch den starken Nachbarn um Hilfe bitten, der – dann aber hoffentlich nicht mit der Bratpfanne – heroisch zur Krabbeltier-Entfernung schreitet. Wer lieber vorbeugende Maßnahmen ergreifen möchte, sollte über Fliegengitter bei Fenstern und Türen nachdenken, denn diese verhindern oft den Einzug der besonders kräftigen Exemplare in die eigenen vier Wände.

Hier kannst du ein paar Tipps nachlesen, wie du deine Angst vor Spinnen loswerden kannst:

Informationen sammeln: Klingt seltsam, hilft aber tatsächlich. Tauche tief in die Materie ein und hole dir alle Informationen zum Thema «Spinne». Sind sie schlau? Sind sie wirklich tödlich? Welche leben im Keller? - je mehr du über das Objekt deiner Angst weißt, desto schneller verliert es seinen Schrecken. Hypnose: Da die Angst sich im Gehirn manifestiert und dein Gehirn auch umprogrammiert werden kann, ist es einen Versuch wert und hat tatsächlich schon vielen geholfen. Verniedlichen: Viele Spinnenphobiker berichteten davon, dass die Spinne zwar noch immer gruselig für sie sei, aber auch die Angst unter Kontrolle gebracht werden konnte, als sie begannen die Spinne zu verniedlichen. Sie gaben ihr lustige Namen und stellten sich das Tier in Comic-Version vor. Moral und Ethik: Viele Tierschützer haben auch Angst vor Spinnen, leben aber ihre Prinzipien – keinem Tier absichtlich zu schaden – so konsequent, dass sie auch dieser unangenehmen Begegnungen stellen. Und siehe da? Mit jedem Glas, dass eine Spinne sicher in den Garten transportiert, wird die Angst etwas kleiner.