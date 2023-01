Luxemburg: Rückkehr der «Vakanz»-Messe ist ungewiss

Die Gewohnheiten der Kunden haben sich durch die Pandemie verändert, und auch wenn die Messe in den vergangenen Jahren weggefallen ist, sind die Buchungen nicht zurückgegangen.

Im Jahr 2020 hatte die Reise- und Tourismusmesse «Vakanz» bei ihrer 29. Auflage fast 30.000 Menschen angezogen. Das war kurz vor der Pandemie. Seitdem ist nichts mehr passiert. Im vergangenen Jahr kam es nicht zur erhofften Verschiebung. Die Messe wurde komplett abgesagt. Und am Dienstag gab die Luxexpo zu, dass auch für 2023 kein Datum feststehe. Der Veranstalter spricht zwar noch nicht von einer Absage, garantiert aber auch nicht, dass die Messe stattfinden wird.

«Wenn es zwischen Januar und März eine Messe geben sollte, würden wir davon wissen», meint Michael Gloor, CEO der Travel Group, die Sales Lentz Group und Voyages Emile Weber vereint. Bei Luxair ist man nicht so voreilig. Obwohl Luxair ein wichtiger Beteiligter der Reise- und Tourismusmesse «Vakanz» in Luxemburg ist, läge die Entscheidung, ob diese Veranstaltung in diesem Jahr wieder stattfinden wird, nicht bei der Fluggesellschaft.