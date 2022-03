TV-Rede : «Die russischen Truppen kämpfen tapfer» – Wladimir Putin meldet sich zu Wort

Der russische Präsident Wladimir Putin zeigte sich in einer TV-Rede erstmals seit dem Überfall auf die Ukraine einer breiten Weltöffentlichkeit. Dabei wiederholte er seine Vorwürfe gegenüber der ukrainischen Führung und stimmte die russische Bevölkerung auf Verluste ein.

Der russische Staatspräsident Wladimir Putin hat sich am frühen Donnerstagabend in einer im Fernsehen übertragenen Rede zu seinem eigenen Sicherheitsrat zum Stand der russischen Invasion in der Ukraine geäußert. Dabei wiederholte er seine Behauptungen, wonach in der Ukraine «Neonazis» an der Macht seien und die russischsprachige Minderheit diskriminiert würde. «Sie gehen brutal mit der örtlichen Bevölkerung um», erklärte er. Außerdem verkündete Putin, dass die ukrainischen Streitkräfte «Tausende internationale Geiseln» genommen hätten und Menschen als lebendige Schutzschilder einsetzen würden. Die ukrainische Bevölkerung würde von der eigenen Regierung manipuliert. Aus diesen Gründen sei es die Pflicht Russlands, einzugreifen. Ukrainer und Russen seien «ein Volk».